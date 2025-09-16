GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Başkanlığı, 5. Olağan İl Genel Kurulu’nu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu’nda düzenledi. Vakıf yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda gençlik çalışmalarının önemi vurgulanırken, yeni yönetim delegelerin oylarıyla seçildi. Açılış Konuşmalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah yaptı.

EMİNOĞLU: “BEŞİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL ANKARA’DA HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, kürsüde yaptığı konuşmada TÜGVA’nın ülke genelindeki çalışmalarına değinerek, “Ülke teşkilatımızın beşinci olağan genel kurulu Ankara’da hayırlara vesile olsun. İsmail kardeşimizin yaptığı çalışmaları biraz önce dinledik, kendilerine ve bütün yönetimine teşekkür ediyoruz. Allah bundan sonraki çalışmalarda da hayırlı hizmetler versin.” dedi.

Yeni yönetime başarı dileğinde bulunan Eminoğlu, “Doğukan kardeşimize teşekkür ediyoruz, hayırlı mübarek olsun. Bundan sonra Ankara’daki bu çalışmaları daha ileri taşıyacak. Şimdiden muvaffakiyetler diliyorum.” diye konuştu.

BEŞİNCİ: “EN GÜÇLÜ KATKIYI VEREN İLLERDEN BİRİ ANKARA”

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise, konuşmasında vakfın geldiği noktaya dikkat çekti. “Türkiye Gençlik Vakfı seksen bir ilde, altı yüz beş ilçede ülkemizin en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesine dönüştü. Bu dönüşümde en güçlü katkıyı veren illerden bir tanesi Ankara oldu.” diyen Beşinci, görevi devreden yönetime teşekkür etti.

Ankara teşkilatının gençlik çalışmalarındaki önemini vurgulayan Beşinci, “İnşallah Ankara’da işleri çok daha yukarı çıkartacak, gece gündüz çalışacak yeni yönetime başarılar diliyorum. Bizler TÜGVA ailesi olarak bu gençliği Allah için çok seviyoruz, Filistin’i çok seviyoruz. Asil ve soylu öfkemizi hiç unutmuyoruz. Bizler düzleştirmeye baş kaldırıyoruz. Dinsizleştirmeye baş kaldırıyoruz. Bu köklü medeniyetin, bu sevgi toprakların, çocukları olmayı kabul etmiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan gibi iz bırakmak için ilk kopmuş bu dünyaya iz bırakmak için kokuşmuş bu dünyaya iz bırakmak için gece gündüz dolaşıyoruz Bu vesileyle programa katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ismini sayamadığımız gizli kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

CERRAH: “MAZLUMLARI UNUTMAMAK GEREKİYOR”

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah da konuşmasında Gazze’ye dikkat çekti. Kongreye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cerrah, “Benim üzerimde gördüğünüz kurdele bize şu anda Akdeniz sularında Gazze’ye doğru giden gemileri hatırlatıyor. Hiçbir zaman gazilerimizi unutmamamız gerektiğini, hiçbir zaman mazlumları unutmamamız gerektiğini, hiçbir zaman zalimlerden yana olmamayı da unutmamak gerekiyor.” dedi.

YENİ YÖNETİM GÖREVE BAŞLADI

Kurulda, önceki dönemde görev alan yönetime teşekkür edilirken, yeni il yönetimi de delegelerin oylarıyla göreve başladı. Katılımcılar, yeni dönemde Ankara’daki gençlik çalışmalarının daha da güçleneceğini vurguladı.