Ecofrogs, Toprağımızı Vermiyoruz, Özgür Üniversite Hareketi ve Toplumsal Ekoloji Topluluğu, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı çevresindeki zeytinliklere kömür madeni açmak için kepçelerin girmesine 16 Eylül 2025 Salı günü Ankara’da İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş.’nin (IC Holding) önünde toplanarak tepki gösterdi. Açıklamaya Halkevleri de katıldı.

Ecofrogs’un kurucusu Gökçe Gürel basın açıklamasını okudu. Gürel, 7554 sayılı Torba Yasa’ya karşı mücadele etmeye devam edeceklerini şöyle ifade etti: “Kömürün zehir dumanı için bir kez daha zeytin ağacının barış yüklü dalları kırıldı, yaşamın safında duranların hayatları ve emekleri göz ardı edildi. İnsan, hayvan ve diğer tüm türlerin binlerce yıldır ev dediği bu coğrafyayı rant uğruna yok etmeye hazır olanların baskıları, bu korkunç işgale ve bu işgale izin veren 7554 sayılı Torba Yasa’ya karşı mücadelemizi durdurmaya yetmeyecek.”

“ZEYTİNİMİZİ DE TOPRAĞIMIZI DA VERMEYECEĞİZ!”

Ekoloji aktivistleri, 17 Eylül’de saat 10:30’da Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önünde yeniden bir araya gelecek. Aktivistler, “Sömürü madenciliğinin eli kanlı patronları kahvaltılarında kömür yemeye hazır olsa da, biz zeytinimizi de toprağımızı da vermeyeceğiz!” diyerek AYM’nin önünde toplanmaya çağrı yaptı.

Aktivistler açıklamanın ardından holdingin önüne Akbelen’den getirdikleri zeytin ağacı çekirdeklerini bırakmak istedi. Güvenlik güçlerinin buna izin vermemesi üzerine çekirdekleri yol attılar.

IC Holding’e bağlı IC İçtaş, Akbelen Ormanı ve çevresindeki zeytinliklerde kömür madeni açmak için uzun süredir girişimlerde bulunuyor. Köylüler ve yaşam savunucuları, şirketin maden sahasını genişletme planına protesto ve davalarla karşı çıkıyor.

