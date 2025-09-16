Kaza saat 17.30 sularında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi 70’inci sokakta meydana geldi.

Seyir halinde olan Hüseyin Ö. (26) yönetimindeki 16 AEY 002 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammed H. (28) yönetimindeki 16 MB 5742 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Vehbi B. (30) ve Burcu S. (27) yaralandı. İhbar ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.