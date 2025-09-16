2026 UEFA Avrupa Ligi Finali kapsamında güvenlik toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti.

20 Mayıs 2026'da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali kapsamında güvenlik toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Maç ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Takımların otel ve seyahati, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanları ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik uygulamalar, UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkilileri arasında görüşüldü.

Toplantıya UEFA 2026 Avrupa Ligi Finali Proje Lideri Yoann Gallet, UEFA Güvenlik ve Stadyum Emniyet Birimi Sorumlusu Stephen Funham, UEFA Operasyon Sorumlusu Drew Innes, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Ünlü, Spordan Sorumlu Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Koordinasyondan Sorumlu Emniyet Müdürü İbrahim Duran, TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Dr. Cem G. Yücel, TFF Uluslararası Etkinlikler Müdürü Can Emre Tuğal, TFF Stadyum Güvenlik ve Taraftar Sorumlusu Bülent Perut, TFF Akreditasyon Müdürü Yahya Bolun, TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan, Beşiktaş Kulübü Stadyum Direktörü Ahmet Ateş, Beşiktaş Kulübü Stadyum Güvenlik Müdürü Levent Kara ile İl Sağlık ve İl İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri katıldı.