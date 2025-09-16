Galeri Soyut Çankaya, sanatçı Yasemin Hotamışlıgil Doğan’ın “Görünür Hikâyeler, Görünmez İzler” isimli sergiine 20 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Sergi, Galeri Soyut Çankaya'nın A Salonunda sergilenecek.

YASEMİN HOTAMIŞLIGİL DOĞAN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olan Yasemin Hotamışlıgil Doğan, çocukluk hayali olan resim sanatına tutku ile bağlanmış, uzun yıllar boyunca değerli hocalardan aldığı eğitimlerle sanat yolculuğunu zenginleştirmiştir.

Sanatçı, bugüne dek birçok karma ve kişisel sergiye katılmış, aynı zamanda resim sanatının yanı sıra koleksiyoner kimliği ile de dikkat çekmiştir. BRHD üyesi olan Doğan, halen kendi atölyesi “Atölye Bbnn”de üretimlerine devam etmektedir.

Seçilmiş kişisel sergileri arasında 2008’de Ankara Tenis Kulübü Sanat Galerisi, 2012–2014’te Dibeklihan Sanat Galerisi (Bodrum), 2016’da Nurol Sanat Galerisi (Ankara – Bodrum), 2021’de Nurol Sanat Galerisi (Ankara) ve 2025’te Galeri Soyut (Ankara) yer almaktadır.