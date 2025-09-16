Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan senarist Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, bir televizyon dizisinde senarist olarak görev yapan Göntem hakkında sosyal medyada yayınlanan röportajındaki sözleri gerekçe göstererek soruşturma başlattı. 'Fuhuşa teşvik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alınan Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Merve Göntem, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Göntem’i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.