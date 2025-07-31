EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu OSB/Törekent–Koru hattında 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni yaz dönemi tren sefer tarifesini duyurdu. Okulların kapanmasıyla 23 Haziran’da başlayan yaz tarifesinde yoğun saatlerde trenler 5 dakikada bir, sakin saatlerde 7 dakikada bir, akşam saat 19.30’dan sonra ise 11 dakikada bir hizmet veriyordu.

Bunun üzerine, yapılan yolcu sayısı analizlerinde son haftalarda %10’luk bir düşüş gözlemlendi. Bu doğrultuda sefer sıklıkları güncellenerek; yoğun saatlerde 5,5 dakikada bir, sakin saatlerde 8 dakikada bir, akşam 19.30’dan sonra ise 12 dakikada bir tren çalıştırılacak.

EGO, yolcu yoğunluklarını anlık takip ederek ihtiyaç halinde ek seferler düzenlemeye devam edeceğini açıkladı.