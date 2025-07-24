Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcaklık uyarısı üzerine 24–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında 12:00–16:00 saatleri arasında açık alanda çalışmayı yasakladı.

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde iç bölgelerde sıcaklıkların 44°C’ye kadar çıkacağını, sahil kesimlerinde ise 37°C’ye ulaşacağını duyurdu. Bu nedenle güneş altında uzun süreli çalışmanın sağlık açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

Yasağın Kapsamı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada: İnşaat, tarım ve benzeri sektörlerde, açık alanda ve güneş altında gerçekleştirilen çalışmalar yasak kapsamına alındı. İşverenlere, çalışma saatlerini sabahın erken saatlerine çekme yönünde esneklik tanındı.

Zorunlu durumlarda, ekipman taşıma gibi kısa süreli işler için planlama yapılabileceği belirtildi.