Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla Jandarma ekipleri, 14 ilde DEAŞ örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 26 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, örgüte ait sözde yardım kuruluşlarına finansman sağladığı ve doğrudan örgütle bağlantılı faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale de el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Terörle mücadelemiz çok boyutlu ve kararlı şekilde sürüyor. Operasyona katkı sunan tüm kurumlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.