Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, Eylül ayında Türkiye otomotiv pazarında satışlar güçlü bir artış kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 26,77 artarak 88 bin 274 adede çıktı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 21,66 büyüyerek 22 bin 28 adede ulaştı. Böylece toplam satışlar 110 bin 302’ye yükseldi.

Sektör temsilcileri, yüksek faiz oranlarına ve krediye erişimdeki zorluklara rağmen satışların canlılığını koruduğunu belirtiyor. Özellikle yeni model lansmanları ve kampanyalar, tüketici talebini destekliyor.

Yerli ve ithal araçlara yoğun ilgi

ODMD verileri, hem yerli hem de ithal markaların satışlarının ivme kazandığını gösteriyor. Yerli üretim modeller uygun fiyat ve yedek parça avantajıyla öne çıkarken, ithal araçlar geniş model çeşitliliğiyle tüketicinin ilgisini çekiyor.

Pazar 9 ayda 1 milyon adede yaklaştı

Eylül sonuçlarıyla birlikte yılın ilk 9 ayında otomotiv pazarında toplam satışların 1 milyon adede yaklaşması bekleniyor. Uzmanlar, son çeyrekte açıklanacak kampanyalar, indirimler ve kredi faizlerindeki olası düşüşlerin pazarı daha da hareketlendireceği görüşünde.

Tüketici güveni satışlara yansıdı

Sektör analistleri, otomobilin Türk tüketicisi için hâlâ güçlü bir yatırım aracı olarak görüldüğünü vurguluyor. Döviz kurlarındaki artışın fiyatlara yansımasına rağmen tüketicilerin alım iştahı devam ediyor.