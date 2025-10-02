Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2 Ekim Perşembe için yayımladığı “kuvvetli rüzgâr ve yerel sağanak” uyarısı Ankara’yı da yakından ilgilendiriyor.

Başkentte sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleye doğru rüzgârın kuzey ve doğu yönlerinden hızını artıracağı, özellikle açık alanlarda etkisini daha fazla hissettireceği öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise kısa süreli sağanak geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji’nin ülke geneline yaptığı “çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara” dair uyarılar, Ankara için de geçerli olacak. Başkentlilerin gün içinde şemsiye yerine yağmurluk veya kapüşon tercih etmeleri öneriliyor.