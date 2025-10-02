Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği Selim ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde enkaz altından çıkarılan 57 yaralıdan 12'si Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, acil serviste yaralılara müdahale edilirken, bazı hastalar diğer kliniklere sevk edildi. Yaralı yakınları ise hastaneye gelerek bilgi almaya çalıştı. Kardeşinin sağlık durumunu öğrenmek isteyen bir kişi, güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirildi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan HAP Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet Kırat, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, "Yeşil kodu aktive ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kars, 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Merkez üssü Selim ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depreme yönelik bir tatbikat gerçekleştirdik. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bildirilen 57 yaralıdan 12'si hastanemize ulaştırıldı. Bu hastalardan 2'sinde nefes darlığı, 3'ünde kol ve bacak atel yaralanması, 2'sinde parçalı kırık, 1'inde ise karın içi kanama tespit edildi. Diğer hastaların genel durumu iyi, hepsine gerekli müdahaleler yapıldı" dedi.

Tatbikatta, 112 Acil Çağrı ve Kontrol Merkezi koordinasyonunda sağlık ekipleri, UMKE, polis, AFAD ve hastane personelinden oluşan yaklaşık 100 görevli yer aldı. (DHA)