Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çankaya İlçe Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. Yaklaşık iki dönemdir bu görevi yürüten Fahri Yıldırım, Ankara İl Yönetim Kurulu kararıyla görevden alındı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevden alınma sürecinde kendisine herhangi bir gerekçe gösterilmediğini ve bu kararı kişisel almadığını belirtti.

“CHP bir kişinin değil, halkın partisidir”

Yıldırım, görev süresince partinin oylarını artırmakla kalmayıp örgütün birliğini koruduğunu vurgularken, görevden alınmasına ilişkin “İçeride farklı düşünenlere yönelik daralma ve ifade alanlarının kısıtlanması yaşanıyor” diyerek partideki bazı uygulamalara eleştirilerde bulundu. Ayrıca, görevden alınmasının ardından kongre sürecine dikkat çekerek, “CHP bir kişinin değil, halkın partisidir” mesajını verdi.

Göreve Av. Ali Balta geldi!

Görevden alınmanın ardından CHP Ankara İl Yönetim Kurulu, Avukat Ali Balta’yı Çankaya İlçe Başkanlığına atadı. Balta, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çankaya partimizin kalbi. Bu güvene, örgütümüzle omuz omuza çalışarak karşılık vereceğim” dedi. Yaklaşık iki yıldır Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği yapan Balta, partide yeni bir dönemi başlatmak için yoğun mesai harcayacağını söyledi.

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı’nda yaşanan bu görev değişikliği, önümüzdeki kongre süreci öncesinde parti içinde yeni bir dinamizm ve hareketlilik beklentisi yarattı.