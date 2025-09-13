Çankaya Belediyesi, üniversite eğitimi için Ankara’ya gelen öğrencileri Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) kurduğu danışma masasında karşılıyor. Başkent’e ilk kez adım atan öğrencilere bilgi ve yönlendirme sağlamak amacıyla kurulan masada, Belediye’nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri görev alıyor. Öğrencilere üniversite hayatı, ulaşım, yurtlar ve Çankaya Belediyesi’nin sunduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılıyor.

“Gençliğin Kalbi Çankaya’ya Hoş Geldiniz” sloganıyla karşılanan öğrencilere özellikle öğrenim görecekleri üniversite ve kalacakları yurtlara ulaşım konusunda rehberlik yapılıyor. Çankaya Belediyesi’nin danışma masası, AŞTİ’de 124 ve 125. peronların önünde 12, 13, 14 ile 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde hizmet verecek.

GENÇLERİN BELEDİYESİ ÇANKAYA

Öğrenciler, danışma masasında yalnızca ulaşım değil, Çankaya Belediyesi’nin gençlere sunduğu sosyal imkanlar hakkında da bilgilendiriliyor. Belediye, hafta içi her akşam Başkanlık binasındaki yemekhane ile 100’üncü Yıl Çankaya Evi yemekhanesinde ücretsiz akşam yemeği, kış aylarında ise kampüs önlerinde sıcak çorba ikramı gerçekleştiriyor. Ayrıca Çankaya Evleri’nde bulunan kütüphaneler ile yabancı dil ve kişisel gelişim kurslarından da öğrencilerin yararlanabileceği anlatılıyor.