Çankaya Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Kadın Emeği Festivali, 5-7 Eylül tarihleri arasında Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda Başkentlilerle buluştu. Kadınların el emeğini kazanca dönüştürmesine katkı sağlayan festival, üç gün boyunca üretim ve dayanışmanın öne çıktığı etkinliklere sahne oldu.

“Eşitliğin Kalbi Çankaya” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde kadınlar; ahşap ürünlerden el yapımı çantalara, takılardan örgü bebeklere kadar pek çok el emeği ürünü sergileyerek ziyaretçilere sundu. Üretici kadınlar, satışlardan elde ettikleri gelirle ekonomik anlamda da destek buldu.

Festival alanı sadece alışveriş değil, eğlence ve spor etkinlikleriyle de doldu. Çocuklara özel atölyeler ve oyunlar, zumba ve total body aktiviteleri, söyleşiler, langırt turnuvası, DJ performansları ve konserler katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Müzik dolu festivalde ilk gün sahneye Melike Özdemir, ikinci gün Jehan Barbur çıktı. Kapanışta ise 80’ler ve 90’lar Partisi düzenlenerek Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşatıldı. Kadın Emeği Festivali, eşitlik ve üretim mesajlarıyla sona erdi.