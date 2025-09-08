Pursaklar Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği etkinliklerle ilçe sakinlerine dolu dolu bir yaz yaşattı. Çocuklardan gençlere, ev hanımlarından sanatseverlere kadar her kesime hitap eden programlarla hem eğlence hem de kültür bir arada sunuldu.

4. Pursaklar Çocuk Şenliği

Ailenin en küçük fertleri için hazırlanan 4. Pursaklar Çocuk Şenliği, üç hafta boyunca ilçenin tüm mahallelerinde gerçekleştirildi. Renkli etkinliklerin adresi olan şenlikte çocuklar; interaktif oyunlarla, illüzyon gösterileriyle ve çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi. Alanlarda kurulan oyun gruplarıyla tatilin keyfini çıkaran miniklere patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

2. Pursaklar Tiyatro Günleri

Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen 2. Pursaklar Tiyatro Günleri, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde gerçekleştirildi. Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesi kursiyerlerinin sahnelediği 9 farklı oyun, sanatseverlerle buluştu. Sahneye çıkan genç oyuncular, sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı.

Ev Hanımlarına Kültür Gezileri

Ailelerin emektar anneleri ve ev hanımlarını da unutmayan Pursaklar Belediyesi, gelenek haline getirdiği kültür gezilerini bu yıl da sürdürdü. İlçenin farklı mahallelerinden yoğun katılımın olduğu programlarla kadınlar; doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle öne çıkan şehirleri yakından görme imkânı buldu.

Başkan Çetin’den Aile Yılı Mesajı

2025 Aile Yılı’nın önemine dikkat çeken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları söyledi: “Her yaştan vatandaşımız için sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenledik. Çocuklarımızın mutluluğunu şenliklerle paylaştık, gençlerimizi tiyatro gösterileriyle sanata yönlendirdik. Ev hanımlarımıza ise kültür gezileriyle tarih ve medeniyet yolculuğu sunduk. 2025 Aile Yılı, aile bağlarını güçlendiren, birlikteliği artıran bir yıl oldu. Daha güçlü bir aile ve daha güçlü bir Pursaklar için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”