CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde dün akşam saatlerinden itibaren nöbet tutan vatandaşlar, kayyım atamasına tepki göstererek il binasına girmek istedi. Ancak çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, grubu binaya yaklaştırmadı. Çıkan arbedede bazı vatandaşların yere düştüğü, itişmelerin yaşandığı bildirildi.

CHP cephesinden olayla ilgili ilk açıklamalar gelirken, İstanbul milletvekilleri ve partili yöneticiler duruma tepki gösterdi. Olay yerine gelen bazı milletvekilleri, polis barikatları önünde açıklama yapmak istedi ancak güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Kayyım atamasının gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerginliğin ilerleyen saatlerde de sürmesi bekleniyor.