RTÜK'ün inceleme başlattığı Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı olduğu şirketten açıklama geldi.

Gold Prodüksiyon, yapımcılığını üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” dizisi hakkında gelen tepkiler ve şikayetler doğrultusunda RTÜK’ün inceleme başlattığını duyurdu. Yapım şirketi, kamuoyuna yaptığı açıklamada dizinin aile kurumuna ve Türk toplumunun değerlerine karşı herhangi bir saldırı ya da küçümseme içermediğini vurguladı.

“Aile kurumuna ve değerlere saygılıyız”

Gold Film tarafından yapılan açıklamada, “Kızılcık Şerbeti dizimizin üç sezondur olduğu gibi bu sezonda da aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine yönelik herhangi bir saldırı, küçümseme ya da aşağılamanın söz konusu olmadığını net olarak ifade etmek isteriz” denildi.

Açıklamada, dizilerde işlenen hikayelerin kurgu olduğunun altı çizilerek, “Senaryolarda yer alan olaylar toplumun farklı kesimlerinden kesitler sunabilir. Ancak yapımımız hiçbir zaman aile kurumuna ya da Türk toplumunun değerlerine aykırı bir yaklaşım içinde olmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Gold Film’den kamuoyuna mesaj

Gold Prodüksiyon, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler, Türk toplumunun kadim değerleri, aile yapısı ve hassasiyetlerini daima ön planda tutuyoruz. Kızılcık Şerbeti dizimizde, Türk toplumunun farklı kesimlerinin yaşantılarını ekrana taşırken hiçbir şekilde saygısızlık veya değerleri zedeleyici bir tutum sergilenmemektedir.”