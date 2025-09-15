Başkent Ankara’nın şehir merkezinde hayata geçirilen MiaAras konut ve ticari projesi, düzenlenen temel atma töreniyle resmen başladı. Aras İnşaat imzasını taşıyan proje, “Geleceğe Miras” mottosuyla kentsel yaşamda estetik ve fonksiyonel alanlar sunmayı hedefliyor.

Temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi

MiaAras temel atma törenine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Aras İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Yıldız, Mianka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Çetin ile iş dünyası, bürokrasi ve sektör paydaşları katıldı. Tören sırasında konuşan Başkan Tiryaki, “İskitler bölgesinde uzun süredir beklenen kentsel yenilenme süreci hız kazandı. MiaAras gibi projeler bölgeye canlılık kazandırıyor ve Ankara’ya prestij katıyor” dedi.

MiaAras, seçkin yaşam ve yatırım fırsatları sunuyor

Aras İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Yıldız, “54 yıllık tecrübemizle projelerimizi yalnızca konut değil, insan hayatına dokunan yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. MiaAras, konut ve ticari üniteleriyle şehir merkezinde seçkin bir yaşam sunarken, başkent için marka değeri taşıyan kalıcı bir miras oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Yıldız, “Projemiz yatırımcılara özel yüzde 5 lansman avantajı, yüzde 30 peşin ödeme seçeneği ve bankasız-faizsiz 36 ay TL bazlı vade imkânı sunuyor. Böylece yatırımcılar, bölgenin değer artışıyla yüksek getiri potansiyeline sahip olacak” dedi.

Stratejik konumuyla MİA Bölgesi öne çıkıyor

Yıldız, MiaAras’ın MİA Bölgesi’nde yer almasının da önemine dikkat çekerek, “Güçlü ulaşım bağlantıları, kamu kurumları, üniversiteler, hastaneler ve yeni adliye binasına yakınlığıyla proje, modern ve prestijli bir yaşam merkezi olarak öne çıkıyor” dedi.

Mianka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Çetin ise, “MiaAras, MİA Bölgesi’nin cazibesini artıracak ve başkentimiz için uzun vadeli ekonomik ve sosyal katkılar sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.