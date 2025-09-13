Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, seçim vaatleri arasında yer alan Emekli Lokali projesinin ilkini Bahçelievler’de hizmete sundu. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Mustafa Sarıgül, Özgür İncesu, Seyit Torun, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Güner, göreve başladıkları günden bu yana önceliklerinin her kesimden yurttaşa hizmet sunmak olduğunu vurgulayarak, “Bugün Bahçeli’de ilk Emekli Lokalimizin açılışını yapıyoruz. Çok yakında Çiğdem ve Mürsel Uluç mahallelerimizde de emeklilerimizin buluşma noktaları hizmete girecek” dedi. Emeklilerin sosyal yaşamla bağlarını güçlendireceklerini belirten Güner, gençlerle deneyim paylaşımına da olanak tanıyacak etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.