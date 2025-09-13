Çınarlı ve Kaymakoba mahallelerinin kesişiminde 1980'li yıllarda sulama amacıyla yapılan Çınarlı Göleti, vahşi sulama yöntemleri ve kuraklığın etkisiyle kuruma noktasına geldi. Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için önemli bir su kaynağı olan gölette, su seviyesinin hızla düşmesi balık ölümlerinin artmasına neden oldu. Gölette bulunan sazan, yayın ve turna gibi balık türlerinin oksijensiz kalarak kıyıya vurdu. Çınarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Turan, “Son yıllarda artan kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle göletimiz neredeyse tamamen kurudu. Binlerce balık telef oldu. Bir an önce yetkililerin buraya su takviyesi yapması ya da kalan balıkların sağlıklı bir şekilde başka barajlara nakledilmesi gerekiyor. Şu an bölgede ağır bir koku oluştu. Bu da çevre ve sağlık açısından büyük risk teşkil ediyor” diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ SIKINTI ÇEKİYOR'

Göletteki manzaranın endişe verici olduğunu söyleyen mahalle imamı Mustafa Dursun, “Göletimiz kurumuş durumda, yüzlerce balık türü yok oldu. Daha önce buradan sulama ve ilaçlama için faydalanan vatandaşlarımız şimdi büyük sıkıntı çekiyor. Yetkililerimizin bu soruna acil çözüm üretmesini bekliyoruz” dedi.

Göletteki balık ölümlerine dikkat çekmek için bölgede toplanan vatandaşlar ise, sağ kalan balıkların bölgeden uzaklaştırılması için yetkililere çağrıda bulundu. (DHA)