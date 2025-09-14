Çankaya Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ile birlikte Dünya İlkyardım Günü dolayısıyla “Halk Sağlığı Farkındalık ve Eğitim Etkinliği” gerçekleştirdi. “Bir Dokunuş, Bir Hayat, İlk Yardımda Fark Yarat” temasıyla Can Yücel Parkı’nda düzenlenen programa çok sayıda yurttaş katıldı.

Çankaya’daki sağlık kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte, TATD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler ile doktorlar ve sağlık çalışanları, acil durumlarda uygulanabilecek ilk yardım yöntemlerini paylaştı.

VATANDAŞLARA UYGULAMALI EĞİTİM

Katılımcılar, kalp veya solunumu duran kişilere yapılacak müdahaleleri uygulamalı olarak öğrenirken, kalp masajı ve otomatik şok cihazının nasıl kullanılacağı da gösterildi. Etkinlikte, erken müdahalenin yaşamsal önemi vurgulanarak, toplumda ilkyardım bilincinin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.