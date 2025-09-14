Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025-2027 yıllarında bitkisel üretime yönelik desteklemeler ve diğer tarımsal destekler ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayıları artırıldı ve bazı yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Desteklerde artış ve yeni teşvikler

Buna göre, 2026 üretim yılı için destek katsayısı yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olarak belirlendi. Kapalı ortam bitkisel üretimde genç ve kadın çiftçilere ilave destek sağlanacak.

Organik tarımda ise 1. derece tarımsal üretici örgütlerine üye çiftçilere, destek katsayısının yüzde 25’i oranında ek destek verilecek. Ayrıca yıl boyunca hizmet sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odaları ve üretici örgütlerinde istihdam edilen danışmanlara yönelik tarımsal yayım ve danışmanlık desteği yüzde 17,5 artırılarak 345 bin 450 liraolarak ödenecek.

Sertifikalı tohum ve hububat destekleri

Soya üretimini teşvik amacıyla, yurt içinde ıslah edilip tescil edilen ve sertifikalandırılan tohumların kullanımı halinde ek destek sağlanacak. Hububatta destek katsayısı 0,56 olarak belirlendi. Ayrıca dane üretimi destek kapsamına alındı ve mısır (dane) ürününün destekleme kategorisi 1’den 2’ye yükseltildi.

Katı organik-organomineral gübre desteği 0,21’den 0,32’ye, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ise yüzde 21 oranında artırıldı.

Özel koşullar ve başvuru kuralları

Bakanlık, su kısıtı tespit edilen havzalarda dane mısır ve patates ekimine destek ödemesi yapılmayacağını belirtti. Gerçeğe aykırı ürün beyanında bulunan tarım arazilerine destek ödemesi yapılmayacak. Mülkiyeti kamuya ait araziler için başvuru yapılırken, kira sözleşmesi ibraz edilmesi gerekiyor.

Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.