Haymana’da düzenlenen programla Türkiye’nin en büyük kaplıca tesisi ile birlikte 14 yeni eser hizmete açıldı. Açılış törenine TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Gamze Taşçıer, önceki dönem milletvekilleri, Ankara ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Koç: “Türkiye’nin en büyük kaplıca tesisini açıyoruz”

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, programda yaptığı konuşmada kaplıca tesisinin önemine vurgu yaparak, “Göreve geldiğimizde inşaatın sadece yüzde 33’ü tamamlanmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye’nin en büyük kaplıca tesisini hizmete açıyoruz. Bununla birlikte 14 yeni eseri de Haymanalıların kullanımına sunduk” dedi.

Mansur Yavaş: “Haymana’yı her yönüyle tanıtacağız”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana’nın tarihi önemine dikkat çekerek, “Haymana sadece kaplıcalarıyla değil, Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki rolüyle de tanıtılacak. Belediye başkanımızın hayata geçirdiği eserler ilçeye değer katıyor. Bundan sonra da Haymana için birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’den Haymana vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Haymana’da son dönemde önemli değişimler yaşandığını belirterek, “Halkçı belediyecilik anlayışıyla ilçede büyük bir dönüşüm sağlandı. Bu değişimin mimarları Haymanalıların iradesi ve belediyemizin çalışmalarıdır” dedi.

TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl ise Haymana’nın tarihsel önemine değinerek, “Burası şehit kanlarıyla sulanmış özel bir yerdir. Haymana aynı zamanda bir arada yaşama kültürünün güçlü şekilde sürdüğü bir ilçemizdir” açıklamasında bulundu.

Açılış töreninde renkli anlar

Kurdele kesiminin ardından Türkiye’nin en büyük kaplıca tesisi ve yeni eserler vatandaşların hizmetine sunuldu. Programda ayrıca Sen Türkülerini Söyle yarışması birincisi Şahin Karakuş sahne aldı. Gecenin finalinde ise pop müziğin sevilen ismi Semicenk, Haymanalılara ve Ankaralı misafirlere konser verdi.