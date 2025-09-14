Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ç.Y, O.B, Ö.D. ve G.A. suçüstü yakalandı.
Ekipler, kazıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzemeye el koydu.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, “Gazze’de soykırımı durdurun” çağrısıyla barış gösterisi yapıldı.
İçeriği Görüntüle
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA