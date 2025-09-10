Çankaya Belediyesi, okulların yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ardından, ilçede kantin olmayan 14 okulda, 2000 çocuğa öğle aralarında yemek desteği veriyor. Öğrenim hayatını yeni başlayan miniklerin, sağlıklı beslenmesine önem veren Çankaya Belediyesinin hayata geçirdiği proje, öğretmen ve veliler tarafından taktir ediliyor.

"Okulda yemek var"

Çankaya Belediyesi resmi hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: "Okulda yemek var! Yeni eğitim öğretim yılında da ilkokul öğrencilerimize sıcak öğle yemeği desteğini sürdürüyoruz. Çankaya'da kantini bulunmayan 14 okulda 2.000 çocuğumuza hafta içi her gün sıcak öğle yemeği ulaştırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.