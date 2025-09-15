GONCAGÜL KONAŞ

Zafer Partisi, Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi’ni gerçekleştirdi. Genel Başkan Ümit Özdağ, kongrede yaptığı konuşmada hem partinin geleceğine dair yol haritasını açıkladı hem de Türkiye’nin iç ve dış politikasına ilişkin sert mesajlar verdi. Cezaevinde geçirdiği süreci hatırlatarak sözlerine başlayan Özdağ, sığınmacı sorunundan küresel güç dengelerine, Türkiye-İsrail geriliminden savunma reformlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekerek, “Beşinci kol tehlikesi ülkemizde oluştu.” uyarısında bulundu.

“HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE SİLİVRİ’DE REHİN ALINDIM”

Konuşmasına cezaevi sürecini hatırlatarak başlayan Ümit Özdağ, “Haksız ve hukuksuz bir şekilde beş ay Silivri'de rehin alındıktan sonra ilk kez birlikteyiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Partisinin kuruluşuna işaret eden Özdağ, “Dört yıl önce bilim, birlik, barış diyerek zor bir yola çıktık. Şimdi o yolda her geçen gün biraz daha güçlenerek Türk milletinin zaferine doğru yürüyoruz.” dedi.

TÜZÜK KONGRESİNİN AMACI

Özdağ, kongrenin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını vurguladı: “Bu sadece bir tüzük kurultayı değil. Uygulamada gördüğümüz eksikleri, illerden ve ilçelerden gelen geri bildirimleri değerlendirdik. Zafer Partisi'nin iktidara yürüyüşünün hukuki altyapısını da güçlendirmek için bu kongreyi gerçekleştiriyoruz.”

“TÜRKİYE’Yİ KRİZLERDEN ÇIKARACAK KADROLAR BİZDE”

Ekonomik sorunlara, göçmen meselesine ve toplumsal gerilime dikkat çeken Özdağ, “Türkiye’yi karşı karşıya olduğu ağır tehditlerden çıkaracak kadrolar Zafer Partisi kadrolarıdır.” dedi. Sığınmacıların Türkiye’nin güvenliği açısından bir risk olduğunu vurgulayan Özdağ, “Sığınmacı ve kaçaklar, içeride karışıklık çıkarılmak istendiğinde kullanılacak bir malzeme haline getirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Akademisi raporuna işaret eden Özdağ, Türkiye’nin güvenlik ve istihbarat kurumlarının yabancılarla ilgili yeterli kapasiteye sahip olmadığını söyledi. Özdağ, Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine selam gönderdi, Çin yönetimine de “daha akıllıca bir yol izleme” çağrısı yaptı.

ABD VE KÜRESEL POLİTİKALAR

ABD’nin küresel politikalarını eleştiren Özdağ, Trump üzerinden örnek vererek Washington’un sorunlarını çözemediğini söyledi. Avrupa’da artan savaş hazırlıklarını hatırlattı: “Almanya zorunlu askerliği geri getirmeyi tartışıyor, evlere gıda stoğu yapılıyor, büyük silah fabrikaları kuruluyor. Bizde ise askeri sağlık sistemi yok.”

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Özdağ, Rusya-Ukrayna savaşını “küresel güçlerin hesaplaşması” olarak tanımladı ve “Bu savaş üçüncü dünya savaşının küçük bir denemesi konumunda” dedi.

HAMAS-İSRAİL ÇATIŞMASI

Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırısını “sorumsuzluk” olarak değerlendiren Özdağ, bunun Netanyahu’ya yeni bir savaş fırsatı sunduğunu söyledi.

“İSRAİL’İN İMKÂN VE KAPASİTELERİ SINIRLIDIR”

İsrail’in askeri gücünü ABD ve İngiltere desteğiyle birlikte düşünmek gerektiğini söyleyen Özdağ, hava harekâtlarının başarısına rağmen kara harekâtlarında başarısız olduğunu savundu. Türkiye-İsrail ilişkilerini “kontrollü gerilim” olarak nitelendiren Özdağ, olası bir çatışmanın düşük ihtimal olduğunu ama uzun vadeli gerilim riskinin sürdüğünü söyledi.

“BÜYÜK KÜRDİSTAN PROJESİ” İDDİASI

İsrail’in Orta Doğu’daki stratejik hedeflerinin “Büyük Kürdistan” projesini içerdiğini savunan Özdağ, bunun Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini belirtti.

“BEŞİNCİ KOL TEHLİKESİ”

Türkiye içinde yabancı unsurların suikast ve sabotajlarda kullanılabileceğini öne süren Özdağ, “Türkiye’de adeta bir beşinci kol oluşmuştur.” dedi.

ORDUDA YENİDEN YAPILANMA ÇAĞRISI

Özdağ, somut önerilerini sıraladı:

Kuvvet komutanlıkları yeniden Genelkurmay’a bağlanmalı.

Jandarma tekrar TSK’ya dahil edilmeli.

Askeri sağlık ve askeri yargı sistemi yeniden kurulmalı.

Hava savunma kapasitesi ve zırhlı birlikler güçlendirilmeli.

Özdağ, KAAN uçağı ve Altay tankı projelerindeki gecikmelere dikkat çekti, “Siber savaş kapasitemiz güçlendirilmedi” diyerek eksikleri sıraladı.

Özdağ, Dışişleri Bakanlığı’nın “partili atamalardan arındırılması” gerektiğini söyleyerek, profesyonel diplomatların yeniden öne çıkmasını savundu. Dış politikayı “milli çıkarlar eksenine çekme” vaadini tekrarladı.

PKK/PYD VE SURİYE MESAJI

Özdağ, Türkiye’nin Suriye politikasında kararlı olması gerektiğini vurgulayarak, “Derhal PKK-PYD’nin işgal ettiği bölgelere girer, tüm unsurları temizlerdik.” dedi. Terörle müzakere politikalarını “Türkiye için kayıp” olarak nitelendiren Özdağ, TBMM’deki Öcalan tartışmalarını da sert sözlerle eleştirdi.