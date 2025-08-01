Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük oluştu.

01 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.54’te Elazığ’ın Alacakaya ilçesindeki bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir işçinin mahsur kaldığı olay sonrası, AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Göçüğün yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan işçiyi kurtarmak için arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yetkililer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, göçüğün nedeni ve ocakta başka risklerin olup olmadığına dair teknik değerlendirmelerin devam ettiği öğrenildi.