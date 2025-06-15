İsrail ordusu, İran’ın batı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları başlattığını resmen duyurdu. Artan gerilimle birlikte bölgede tansiyon yeniden yükselirken, İsrail tarafından kamu güvenliği önlemleri sıkılaştırıldı.

Yetkililer, saldırıların ardından özellikle sınır bölgelerinde yaşayanlar için güvenlik kurallarının geçerliliğinin 17 Haziran 2025 saat 20.00’ye kadar uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda okulların kapatılması, toplu etkinliklerin sınırlandırılması ve bazı bölgelerde sokağa çıkma uyarıları gibi tedbirlerin uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Tansiyon Yükseliyor

İsrail ve İran arasındaki gerilim, geçtiğimiz aylarda karşılıklı tehditler ve füze saldırılarıyla tırmanmıştı. Bu son hava saldırısıyla birlikte taraflar arasındaki askeri hareketlilik yeniden dünya gündemine oturdu.

İsrail ordusu yetkilileri, “Kamu güvenliği için tüm önlemler alınmakta, vatandaşların açıklanan kurallara uyması hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Gözler Bölgeye Çevrildi

Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenirken, Birleşmiş Milletler ve diğer diplomatik kuruluşlardan taraflara itidal çağrısı gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeni saldırıların bölgeyi daha geniş çaplı bir çatışma ortamına sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor.