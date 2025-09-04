A Milli Kadın Voleybol Takımı, Taylan'da oynanan 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalde ABD ile karşıya karşıya geldi. Maça etkili bir başlangıç yapan Milliler, hem savunmada hem de hücumda üstün bir performans ortaya koyarak ilk seti 25-14 kazandı.

Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti ABD, 25-22'lik skorla kazanarak maçta eşitliği sağladı.

Sultanlar oyuna hakim oldu

Setlerde etkili bir oyun sergileyemeye devam eden Milliler, üçüncü seti 25-14, dördüncü seti ise 25-23 kazanarak maçtan 3-1'lik net bir skorla galip ayrıldı.

Bu galibiyetle yarı finale yükselen Filenin Sultanları, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü Japonya ile karşılaşacak.

Eda Eda Erdem, Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt maçın en skorer isimleri oldu.