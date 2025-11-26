Beylikdüzü’nde dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde ilginç bir görüntü kaydedildi. Karayola çıkan bir motosiklet sürücüsü, arka kısmına bağladığı yatakla trafikte ilerledi. Hem sürücünün hem de diğer araçların güvenliğini tehlikeye atan bu anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte Tehlikeli Yolculuk

Görüntülerde sürücünün yatığı motosikletin arka bölümüne yerleştirdiği, akıcı trafikte bu şekilde ilerlediği açıkça görülüyor. Yatak, motosikletin dengesini bozabilecek bir pozisyonda olmasına rağmen sürücünün tehlikeli yolculuğa devam ettiği dikkat çekti.