Özel, iktidarın baskı politikalarına karşı kararlılık mesajı vererek, “İsterse bütün il yönetimlerine kayyım atasınlar. İsterse Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir Cumhuriyet Halk Partisi için her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar. 100 yıl önceki inanç, kararlılık, ruhla, birbirimize olan güven ve sevgiyle, büyük bir cesaretle biz yolumuzda yürüyeceğiz” dedi.

"CHP’nin Kuruluş Haftasındayız"

Özel, CHP’nin kuruluş dilekçesinin 9 Eylül 1923’te verildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi kuruluş başvurusu 9 Eylül 1923’te yapıldı. Osmanlıca olan bu dilekçenin bir örneği devlet arşivinde, bir örneği ise parti arşivinde ve kendi odamda bulunuyor. Delegelerimizin verdiği önergeyle 4-9 Eylül arası ‘Kuruluş Haftası’ ilan edildi. Her yıl bu hafta özel bir tema ile kutlanacak.”

Etkinlik kapsamında Bellek Müzesi’nde tematik bir serginin açıldığını belirten Özel, akademisyenler, gençler ve toplumun farklı kesimlerinin etkinliklerde yer alacağını vurguladı.

"Gençlerle Konuşmadan Gelecek Tarifi Yapamazsınız"

Gençlerin sürece dahil edilmesinin önemine değinen Özel, “Bir gelecek tarif ediyorsanız onları gençlerle konuşmadan, onların rızasını almadan, onların dediği gibi bir vizyon koymadan yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

"Milletimize Ağır Bedeller Ödetilmeye Çalışılmaktadır"

Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiğini dile getiren CHP lideri, demokrasi ve hukuk açısından yaşanan sorunları şöyle özetledi:

“Ne yazık ki demokrasi ile göreve gelen bir iktidarın, demokrasi treninden inmesinin ve ülkeyi sandıkla değil baskıyla yönetme tercihinin ağır sonuçları bunlar. Ne yazık ki iktidara demokratik tehdit olan her kişi, her kurum ortadan kaldırılmak isteniyor. Bir kişi ve onun yanındakiler iktidarda kalsın diye milletimize ağır bedeller ödetilmeye çalışılmaktadır.”

"Türkiye’de Çok Partili Siyaset Tehdit Altında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Özel, “Cumhur İttifakı’nın çıkar ve hedefleri ile milletin beklentileri birbirinden ayrışmıştır. Erdoğan kendi çıkarları için her şeyi feda edebilecek durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır” dedi.

"Bu Hafta İktidar Yürüyüşünün Adımıdır"

Özel, konuşmasının sonunda şu çağrıyı yaptı:

“Bu hafta atılacak adım; iktidar yürüyüşünün adımıdır. Bundan sonra hiçbir şey o çamur, çirkeflerin istediği gibi olmayacak. 100 yıl önceki inanç, kararlılık, ruhla, birbirimize olan güven ve sevgiyle, büyük bir cesaretle biz yolumuzda yürüyeceğiz.”

Konuşmasının ardından Özel, CHP Genel Merkezi’nde açılan ‘102. Kuruluş Yıl Dönümü Program Sergisi’ni gezdi.