Karşılaşma, başkent Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynandı. İtalya Futbol Federasyonu’ndan Davide Massa maçın hakemliğini üstlendi. Yardımcı hakemler ise Filippo Meli ve Stefano Alassio oldu.

Milli takım, maçın 3. dakikasında Mert Müldür’ün kafa golüyle öne geçti. İlk yarının sonuna doğru Kerem Aktürkoğlu, serbest vuruş sonrası oluşan karambolde skoru 2-0’a taşıdı.

İkinci Yarı ve Kırmızı Kart

İkinci yarıya değişiklikle başlayan teknik direktör Montella, İsmail Yüksek’in yerine Orkun Kökçü’yü sahaya sürdü. 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün’ün asistinde farkı 3’e çıkardı. 63. dakikada Gürcistan’ın Davitashvili ile bulduğu gol farkı 3-1’e indirdi.

Maçta Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada yaptığı faul sonrası VAR kararıyla kırmızı kart gördü. Son dakikalarda Gürcistan’ın Kvaratskhelia ile bulduğu gol, skoru 3-2’ye getirdi ancak Türkiye maçı kazanmayı başardı.

Türkiye’nin Galibiyeti ve Grup Hedefi

Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda aldığı bu galibiyetle E Grubu’na güçlü bir başlangıç yaptı. Türkiye, gruptaki bir sonraki maçta galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.