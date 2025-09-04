Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda oynanan mücadelede ilk periyot 22-21 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı. Devreye de 48-43 Fenerbahçe önde girerken, ikinci yarıda Galatasaray oyunda toparlandı. Üçüncü periyodu 61-75 öndetamamlayan sarı-kırmızılılar, son periyotta üstünlüğünü koruyarak maçı 91-82 kazandı.

Galatasaray’ın Performansı

Galatasaray MCT Technic, özellikle ikinci yarıda gösterdiği savunma ve hızlı hücumlarla fark yaratırken, takım olarak uyumlu oyun performansıyla galibiyeti garantiledi. Taraftarlar ve spor yorumcuları, takımın turnuvadaki performansını övgüyle değerlendirdi.

Turnuvada Gelecek Maçlar

Galatasaray, Baturalp Tübad Turnuvası’nda ikinci maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvada galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk hedefliyor.