Sabah antrenmanı, gruplar halinde yapılan kuvvet, esneklik ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Oyuncular, çeşitli istasyonlarda bireysel ve takım uyumunu artıracak egzersizler gerçekleştirdi.

Akşam Antrenmanı: Kondisyon ve Taktik

Akşam seansında ise kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Isınma koşuları ve pas çalışmaları ile başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlar ile sona erdi.

Hazırlıklar Sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in kritik karşılaşması öncesinde hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik heyet, Başakşehir maçında takımın formda ve hazır olmasını hedefliyor.