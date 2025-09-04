Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, SoloTürk pilotlarının gerçekleştirdiği akrobasi ve gösteri uçuşları izleyenlerin nefesini kesti. Gösteri sırasında izleyiciler, yarım saat boyunca büyük heyecan yaşadı ve o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sivas Kongresi’nin Önemi

4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleşen Sivas Kongresi, Milli Mücadele’nin örgütlenmesinde kritik bir rol oynadı. Kongrede alınan kararlar, Kurtuluş Savaşı sürecinde birleştirici bir yol haritası olarak ön plana çıktı.

Kutlama Etkinlikleri

SoloTürk gösterisinin yanı sıra, çeşitli kültürel ve resmi etkinliklerle Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü kutlamaları sürüyor. Vatandaşlar, hem tarihî bilinci pekiştiriyor hem de unutulmaz bir gösteriye tanıklık ediyor.