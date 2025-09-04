Kayserispor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Youssef Ait Bennasser ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.”

Youssef Ait Bennasser Kimdir?

1996 doğumlu olan Bennasser, orta sahada görev yapıyor. Daha önce AS Monaco, Bordeaux, Saint-Étienne, Caen ve Metz gibi kulüplerde forma giyen Faslı futbolcu, tecrübesiyle Kayserispor’un orta sahasına güç katacak.

Milli takımda da görev yapan Bennasser, özellikle pas oyunundaki becerisi ve oyun kurma özellikleriyle tanınıyor.

Kayserispor’da Transfer Hamleleri

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Youssef Ait Bennasser’in, Kayserispor’un orta sahasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.