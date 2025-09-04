Soruşturma kapsamında, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu tutuklandı.

Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün ise yurt dışında bulunduğu için yakalanamadı.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

İddianamede, söz konusu karikatürde İslam Peygamberi Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği belirtilerek, bunun toplumun farklı kesimleri arasında kin, düşmanlık ve nefret oluşturacak nitelikte olduğuna vurgu yapıldı.

Savcılık, derginin söz konusu içeriğinin sosyal medyada geniş yankı uyandırdığını, bunun da kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturduğunu değerlendirdi.

Hapis Cezası Talebi

Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okçu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün için: 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan için: zincirleme suç kapsamında 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Süreç Nasıl İşleyecek?

İddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde, Leman dergisinin yöneticileri ve karikatüristi önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak.