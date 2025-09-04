CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı olduğu vurgulandı.

Dilekçede, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, söz konusu tedbir kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin Anayasa’ya ve seçim hukukuna aykırı olduğu kaydedildi.

“Seçimlere Yargı Müdahale Edemez”

CHP, seçimlerin yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceğini ve başka hiçbir yargı merciinin sürece müdahale edemeyeceğini hatırlattı.

Başvuruda, YSK’nın seçim hukukunda tam kanunsuzluk yetkisini kullanarak ilçe seçim kurullarının aldığı iptal kararlarını kaldırması talep edildi.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

YSK’nın önümüzdeki günlerde CHP’nin başvurusunu gündeme alması ve karar vermesi bekleniyor. Kararın, İstanbul’daki ilçe kongre süreçleri açısından belirleyici olması öngörülüyor.