Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile caddeye gelen kimliği belirsiz şüpheliler, çay ocağına tabancayla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar çay ocağında oturan Evren K.'nın ayağına, Mesut E.'nin ise elinde isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.