Amasya’da dün gece saat 23.30 sıralarında korkunç bir trafik kazası yaşandı. Helvacı Mahallesi’nde K.Y. yönetimindeki 05 ADJ 453 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazanın etkisiyle sürücü K.Y. ile araçta bulunan M.C.E. ve B.E. ağır yaralanırken, araçtan fırlayan 22 yaşındaki Mustafa Sefa Çapkın yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çapkın ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.