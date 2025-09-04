Pursaklar Belediyesine bağlı Alev Alatlı Hanım Evi’nde, tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki etkilerini gündeme taşıyan “Tütün Kullanımı ve Zararları” konulu bir seminer gerçekleştirildi.

Uzman eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen seminerde, tütün ürünlerinin yol açtığı hastalıklar, pasif içiciliğin riskleri ve sigara bağımlılığından kurtulma yöntemleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, akciğer ve kalp-damar hastalıklarının yanı sıra cilt ve genel vücut sağlığını tehdit eden olumsuzluklar ele alındı. Katılımcıların soruları yanıtlanırken, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik destek mekanizmaları da tanıtıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hanım Evleri’nin yalnızca sosyal ve kültürel faaliyetlerle sınırlı kalmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Hanım Evlerimizde hemşehrilerimizin bilinçlenmesine yönelik sağlık eğitimleri de düzenliyoruz. Sağlıklı nesiller ve bilinçli bir toplum için bu tür programları sürdüreceğiz.”

Seminer, kursiyerler tarafından ilgiyle takip edilirken, sigaradan uzak durmanın sağlıklı yaşam için taşıdığı önem bir kez daha hatırlatıldı.