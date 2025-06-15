Öte yandan, İsrail medyasının geçtiği haberlere göre, İran'ın başkenti Tahran'da önemli bir isim hedef alındı. “Tahran Kasabı” olarak bilinen Tahran Emniyet Şefi Ahmed Rıza Radan, düzenlenen hava saldırısı sonucu öldürüldü.

Ahmed Rıza Radan, İran'daki Molla rejiminin en acımasız güvenlik figürlerinden biri olarak biliniyordu. Muhaliflere yönelik sistematik işkenceler, gözaltında kayıplar ve ölümlerle anılan Radan’ın ölümü, yıllardır baskı altında yaşayan İranlı muhalifler tarafından sevinçle karşılandı.

Bölgedeki gelişmeleri anbean takip ediyoruz.