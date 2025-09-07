Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun 45’inci yaş günü kutlandı. Belözoğlu için önce Regnum’da doğum günü kutlaması yapılırken, Alanyaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından da tecrübeli teknik adam için pasta kesildi. Emre Belözoğlu daha sonra sosyal medyadan canlı yayın açtı ve yayınına tek tek katılan ünlü isimler başarılı teknik adamın doğum gününü kutladı.

MİLLİ FUTBOLCULAR KONYA’DAN SÜRPRİZ YAPTI

Yayına ünlü sanatçılar, eski futbolcular ve teknik adamların yanı sıra milli takım futbolcuları da katılarak bu özel gününde Emre Belözoğlu’nu yalnız bırakmadı. A Milli Futbol Takımı ile Konya’da bulunan İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu ve Uğurcan Çakır görüntülü bağlanarak sevgilerini dile getirdi. Emre Belözoğlu, Galatasaray transferinden dolayı Uğurcan Çakır’a başarılar dilerken milli futbolculara da İspanya karşısında hem şans hem başarı dileklerinde bulundu.

Öte yandan Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde Atletico Madrid’de beraber forma giydiği Tiago Mendes, Mario Suarez ve Miranda ile yayında bir süre sohbet etti.