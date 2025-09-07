Kaza, saat 23.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi, Kemalettin Samipaşa Caddesi ile Şehit Erhan Yılmaz Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Ahmet E. (23) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip Şehit Erhan Yılmaz Sokak'a dönmek isteyen Zatin B. (47) yönetimindeki 16 LFE 74 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet E., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet E.'yi İnegöl Devlet Hastanesi kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)