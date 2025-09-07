şehirlerinden şair ve sanatseverler bir araya geldi.

Şölene, Türkiye, Kırgızistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Azerbaycan ve Filistin'den 19 şair katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana Müzesi Gül Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda, Konya'nın tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını, kültürün ve medeniyetin estetikle bütünleşebildiğinin en güzel örneklerini taşıdığını söyledi.

Konya'nın sadece göze hitap eden bir güzellik değil, ruha dokunan bir derinlik olduğunu belirten Kılca, 'Konya, ruhun sırlandığı, aşkın ilham olup aktığı bir diyardır. Bu yüzden Konya sadece Selçuklu'nun değil, aşkın da başkentidir. Kültürün ateşinde pişmiş, medeniyetin ışığıyla parlamış ve aşkın coşkusuyla yanmıştır.' dedi.

Kılca, şehrin sokaklarında dolaşırken, tarihin fısıltılarının duyulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

'Medeniyetin estetikle nasıl bir ahenk oluşturduğunu hissedersiniz. Mevlana'nın manevi iklimi bu topraklarda eşsiz bir harmoni oluşturur. Bu bakımdan Konya, aşıkların buluşma noktası olduğu kadar hakikati ve aşkı arayanların dizelerle ördüğü bir kervansaraydır. Bu yüzden her köşesinde bir anı, bir sır ve şiir saklıdır. Şiir bazen bir haykırış, çoğu zaman bir sükut ama her zaman ruha dokunan bir düştür. Ecdadımız bunu çok iyi bilirdi. Konya'nın manevi ikliminde, şiirin büyülü dünyasında yeni dizeler filizlenecek, yeni arayışlar yeşerecektir. Çünkü şiir tıpkı Mevlana'nın dediği gibi susmanın sesidir.'

Kırgızistanlı şair Altınbek İsmailov da söyleşide bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Programa katılan şairlerin şiirlerini seslendirmelerinin ardından kendilerine günün anısına plaket ve hediye takdim edildi.