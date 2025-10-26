Konya Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayarak hafızlıklarını başarıyla bitiren öğrencilere belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Fatih Koç tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı Hafızlık Belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Hafızlığın, Kur'an-ı Kerim'e gönül verenlerin en büyük şereflerinden biri olduğunu vurgulayan Müftü Koç, 'Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek kadar onu yaşamak da önemlidir. Emeği geçen hocalara, öğrencilere ve ailelerine teşekkür ediyorum.' dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.