Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında “Ağaçlar Ayakta Ölür” tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Atatürk Sanat Merkezi’nde kapalı gişe sahnelenen oyunu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de izledi.

Temsilin sonunda oyunculara çiçek takdim eden Başkan Güner, “Bugün sanatçıların günü. Biz siyasetçilerin susma zamanı diyelim. Muhteşem bir oyundu, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyoruz, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Nedim Saban’ın üstlendiği oyunda Nevra Serezli, Aziz Sarvan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Murat Şahan, Meltem Özlevent ve Beyza Vural sahne aldı. “Ağaçlar Ayakta Ölür”, çocuklarını uçak kazasında kaybeden bir ailenin torunlarıyla olan bağını ve iyiliğin gücünü konu alıyor.

Oyun, dedenin ölüm döşeğindeki eşinin son dileğini gerçekleştirmek için “Bir Dilek Tut” derneğine başvurması ve torun rolünü üstlenen genç ile yaşanan gelişmeler üzerinden duygusal bir hikâye sunuyor. Alejandro Casona’nın kaleme aldığı eser, savaş sonrası dönemde bile iyiliğe tutunmanın insan için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Nevra Serezli’nin 11 yıl aradan sonra sahneye döndüğü oyun, sahnelendiği günden bu yana yedi farklı ödül kazandı. Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.