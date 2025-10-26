ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, aksi halde zamanımı boşa harcamam” dedi.

Malezya’daki ASEAN Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkan Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin ile muhtemel zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, iki lider arasında somut bir anlaşma sağlanabileceği netleşmeden görüşmenin gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Putin’le geçmişte iyi bir ilişki yürüttüğünü ancak bu durumun kendisi açısından hayal kırıklığı yarattığını belirten Trump, Orta Doğu’da barış sağlanmadan önce Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü ifade etti.