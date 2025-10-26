Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani manevra yapan TIR, bir otomobile çarptı. Kazada otomobildeki çift ile 3 çocukları yaralandı.

Kaza, Yalova-Bursa kara yolu Eski Kaymakamlık Kavşağı’nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yalova yönünden Bursa’ya seyir halinde olan 63 B 3066 plakalı TIR’ın şoförü Zeki B. (69), kırmızı ışıkta duran hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada TIR, 77 AEB 526 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilde sürücü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Yaralılara olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri müdahale ederken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.